Madre adottiva uccisa dal figlio a coltellate: «Colpita senza pietà»

La dottoressa Filomena Galeone, uccisa due giorni fa a Napoli dal figlio adottivo di 17 anni, alla Asl di piazza Nazionale la conoscevano tutti. «Era una donna gentile», ha raccontato un dipendente della struttura sanitaria. Si occupava di coordinare l’Unità operativa assistenza anziani del Distretto 33. Era un dirigente medico Filomena Galeone, per la precisione una psichiatra che della cura delle patologie derivanti dall’avanzare dell’età aveva fatto la sua missione. In particolare, le neuropatologie da invecchiamento e da Alzheimer. Nata nel Casertano, a Santa Maria la Fossa, nel 1961, laureata nel 1989 e specializzata in Neurologia nel 1993, dal 2004 lavorava come dirigente medico all’Asl Na 1 centro dove guidava l’unità operativa di assistenza anziani. Una vita tranquilla, fino alla tragica serata di mercoledì al civico 3 della Rampe San Giovanni Maggiore. Fino alla lite con quel figlio adottato e problematico. Fino al momento in cui dalle parole si è passati ai fatti ed è stata imboccata una via senza ritorno. Non è chiaro quante coltellate con precisione siano state inferte sul corpo della madre da parte del figlio 17enne, quello saranno le perizie a chiarirlo. La trafila impersonale che, gioco forza, dimentica chi sia stata Filomena Galeone. Quella «donna gentile» che ogni giorno, da 18 anni, si recava nel suo ufficio del primo piano per assistere gli anziani. Il 17enne è stato sottoposto a fermo dal pm. Il giovane era stato bloccato subito dopo il fatto: sul posto era intervenuta la polizia mentre i vigili del fuoco erano entrati da una finestra perché il ragazzo si era barricato in casa. Le indagini mirano ora a ricostruire il quadro familiare e cosa possa aver scatenato tanta violenza: il giovane è accusato di aver inferto numerose coltellate alla donna, ma poi si è trincerato dietro ad un silenzio per certi versi irritante. Non sa spiegare il perché, per quale motivo si sia accanito con così tanta ferocia verso quella donna che lui stesso, come hanno riferito i testimoni, ha sempre chiamato mamma. Il giovane è stato sottoposto anche ad un esame per capire se abbia agito o meno sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotiche. I risultati delle analisi saranno noti tra qualche giorno.