Madonna di Campagna, fa la spesa al minimarket e non paga: arrestato

Non era la prima volta che entrava dentro quel minimarket in zona Madonna di Campagna, terrorizzandone il proprietario. Spesso in passato aveva preso degli articoli ed era uscito senza pagare il dovuto. Il giovane, un 27enne romeno con precedenti di polizia, lo scorso venerdì sera ha nuovamente fatto ingresso nel locale pretendendo della birra con fare molesto.

Alla risposta, non gradita, del proprietario, che gli ricordava di avere dei vecchi debiti non saldati nei suoi confronti, è andato su tutte le furie: ha aperto il frigorifero per le bevande e ha arraffato prodotti per 35 euro (una bottiglia di Vodka, due lattine e due bottiglie di birra, una bibita analcolica) oltre a tre pacchi di biscotti e due di snack salati. Nel fare ciò, ha minacciato il negoziante di non farlo tornare vivo a casa se si fosse ribellato.

L’esercente è riuscito in qualche modo a farlo uscire dal locale e l’arrivo tempestivo di una pattuglia della Squadra Volante ha permesso l’arresto del 27enne a pochi metri dal luogo. Il giovane, che ha precedenti specifici per reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato per tentata rapina.