Ma da domani il cuore non basta

La prima vera gara di solidarietà verso le famiglie afgane che hanno trovato rifugio a Settimo torinese è stata vinta in poche ore. O almeno ha vinto il cuore di centinaia di persone che si sono riversate verso le strutture del Comune e della Croce Rossa rispondendo alla richiesta di aiuti soprattutto per le donne e i loro piccini. Serviva tutto, venerdì notte, dagli omogeneizzati ai vestiti, ai farmaci, ai passeggini, ai prodotti per l'igiene. Ed è arrivato anche il superfluo, giochi compresi, mentre tra la folla si mescolavano persino i corrieri di Amazon con pacchi che arrivavano da chissà dove. Il risultato di un tam tam sui giornali e sui social che ha stupito e commosso

