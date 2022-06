L’uomo col machete è irregolare: rimpatriato in Marocco, sarà processato a distanza

Seguirà solo a distanza il suo processo: Hamza Zirar, marocchino di 28 anni reso noto dall’inseguimento ad un connazionale in corso Giulio Cesare armato di machete, è stato rimpatriato in Marocco perché irregolare sul territorio nazionale.

Zirar è a processo per direttissima per il reato di lesioni, quello per cui è stato arrestato ad inizio mese subito dopo l’accaduto. Dopo la scarcerazione era stato portato al Cpr dal 6 giugno. Nella serata di ieri è quindi stato imbarcato su un volo per il Marocco per due provvedimenti di espulsione dall’Italia mai rispettati.