Lungo il percorso dei pellegrini per scoprire la collina torinese

La strada per raggiungere Santiago de Compostela passa anche dalla collina torinese. Una tappa che parte dal centro di Torino, davanti alla chiesa della Gran Madre, per arrivare fino a Chivasso, a 30 chilometri di distanza. E, proprio qualche giorno fa, anche a San Raffaele Cimena, sono stati posizionati i cartelli indicanti il percorso della via Francigena, oltre a quelli indicanti l’albero dei pellegrini presso l’I-park ed il punto Smat per l’acqua.

Arrivare fino a Santiago è un’impresa sicuramente non alla portata di tutti ma la tappa della collina torinese è invece lo spunto per una bella e insolita gita fuori porta, aperta a chi ama camminare tra la natura e al tempo stesso scoprire qualcosa in più del territorio che ci circonda e della sua storia. Infatti lungo il percorso si possono notare, ad esempio, alcune interessanti cappelle campestri come la cinquecentesca Sant’Anna e la settecentesca San Rocco; si transita inoltre ai piedi del Castello di Sambuy, documentato sin dal 991.

Il cammino della via Francigena collinare parte da San Mauro. Da lì il percorso prosegue verso levante, dapprima lungo via XXV Aprile, poi, tenendosi su viottoli secondari ai piedi della collina di Sambuy e lungo il canale idroelettrico di Cimena, supera la strada che collega Settimo con Castiglione. Poco oltre, il percorso abbandona il canale Cimena, per avvicinarsi alla collina e all’abitato di Castiglione. Proseguendo lungo la ex statale per un centinaio di metri, si incontra la piazza della chiesa parrocchiale. Fino a Gassino si prosegue interamente in ambito urbano: si risale la strada a destra della chiesa parrocchiale e svoltando poi a sinistra si scende gradualmente fra case e giardini e si entra nell’abitato di Gassino, raggiungendo piazza Antonio Chiesa (dominata dal campanile e dalla cupola della chiesa dello Spirito Santo). Si prosegue poi lungo la strada provinciale per Cinzano per tornare a seguire il canale di Cimena in direzione della Piana di San Raffaele. Superato il ponte, all’incrocio con la strada di Valle Baudana, il cammino prosegue sulla sponda sinistra del canale e si inoltra fra le case della Piana di San Raffaele. Nei pressi della chiesa parrocchiale di San Raffaele Cimena il percorso svolta a sinistra su Via Ferrarese e, dopo qualche centinaio di metri, supera anche l’incrocio con la strada ex statale. Da qui in poi, si prosegue con un andamento tortuoso su stradine sterrate fra i campi, raggiungendo la sponda destra del Po. Seguendo il corso del Po, si giunge a superare il promontorio collinare di Cimena. Superato, poi, l’abitato della Piana, in direzione di Chivasso, e attraversato il Bosco del Vaj, tutelato dal Parco naturale della collina torinese, si arriva alla chiesa di San Genesio di Castagneto Po. Dal bivio per Castagneto Po si giunge infine alla rotonda da cui si imbocca il rettilineo che porta al centro di Chivasso dove si conclude la parte collinare della via Francigena.