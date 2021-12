Lunghe code e sms con le date errate: oltre 375mila gli “esodati” del pass

Li hanno chiamati gli “esodati” del Green pass. Milioni di italiani che, con il taglio da 9 a sei mesi deciso dal governo, rischiano di rimanere senza certificato nonostante non siano No Vax. Un problema serio, che costringe le Regioni a una corsa al vaccino che, secondo qualcuno, è semplicemente impossibile. Non tanto per mancanza di dosi (le scorte, al momento, ci sono), quanto per la mancanza di personale chiamato a inocularle, che difficilmente si potrà dirottare dagli ospedali, sempre più sotto pressione.

In Piemonte, gli appuntamenti da rimodulare per assicurare una terza dose in tempo affinché non scada il certificato sono oltre 375mila. E vanno aggiunti alle 700mila terze dosi già programmate, oltre alle 200mila seconde dosi già previste.

