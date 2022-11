Lunga attesa al pronto soccorso: infermieri presi a calci e pugni

L’attesa al Pronto soccorso si dilunga oltre le “aspettative” e scatta la cieca violenza. È successo nella tarda serata di domenica nell’ospedale di Chivasso, teatro di una violenta aggressione ai danni del personale infermieristico in servizio.

Tutto è iniziato dopo che una paziente, registrata in codice verde e quindi in attesa di visita, è stata raggiunta da un familiare in stato di alterazione. È stato lui a scagliarsi e a inveire contro l’infermiera addetta al triage, prontamente difesa da due colleghi in servizio. Dopo l’intervento dei due operatori e dell’addetto alla sorveglianza la situazione sembrava essere tornata alla normalità, ma è precipitata poco dopo. Quando a dar manforte all’uomo si sono presentati altri due parenti che hanno nuovamente aggredito, anche fisicamente, il personale. I due operatori che hanno subito l’aggressione, a calci e pugni, «non hanno rilevato fratture e hanno entrambi ricevuto 7 giorni di infortunio», fanno sapere dall’Asl To4. «Alle già critiche situazioni dei pronto soccorso che da tempo denunciamo – denuncia il sindacato Nursind Piemonte – si sommano gli episodi di aggressione nei confronti del personale. Lasciati soli in tutto e per tutto. Non solo a prendere calci e pugni, ma anche nell’incombenza di dover denunciare gli autori di questi orribili episodi con la paura di ritorsioni. Una politica sorda e cieca, incapace di dare risposte non solo sotto il profilo sanitario ma anche su quello della sicurezza del personale. Servono risposte urgenti».

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri di Chivasso per risalire agli aggressori che, all’arrivo delle pattuglie, si erano già dileguati. «Rimane – precisa l’Asl – da parte dell’Azienda, ora e per il futuro, il massimo impegno per la tutela dei propri operatori».