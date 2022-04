Lum!x a Eurovision: «Pronto a farvi ballare, lo devo a Gabry Ponte»

Un dj set in perfetto stile anni Novanta con un pieno di musica elettronica alla Gabry Ponte. Nel grande e colorato spettacolo che l’Eurovision Song Contest metterà in scena a partire dal 10 maggio c’è anche questo, la musica di Lum!x, giovanissimo dj austriaco di origine italiana (tra la Sardegna e il Trentino), classe 2022, con alle spalle già una serie di dischi d’Oro e Platino. Luca Michlmayr, suo vero nome, gareggerà per il suo paese sulle note di “Halo” con la vocalist Pia Maria, 18 anni. Lo abbiamo incontrato appena giunto a Torino, dopodomani terrà la prima prova al Pala Olimpico, città dove è di casa e il 10 maggio si giocherà l’ambita semifinale.

«Sono stato diverso tempo a Torino in passato per studiare con Gabry Ponte. Lui è stato il mio idolo e poi è diventato il mio maestro, lavoro con lui da tre anni circa».

Com’è avvenuto il vostro incontro?

«Avevo appena 15 anni, Gabry sentì il remix “Monster” e mi chiese se volessi metterlo in commercio. Non ci potevo credere, in quel momento non capii più nulla. Il brano poi andò fortissimo. Da lì, la mia vita cambiò».

Lei conosce Torino, cosa vuole visitare?

«Non so ancora cosa farò, ma certamente voglio tornare al ristorante I Quattro Soldi a mangiare i loro buonissimi gnocchi, mi piacciono un botto».

E’ emozionato per l’esperienza che sta per vivere?

«E’ una cosa talmente grossa che non ho idea di cosa possa succedere, mi guarderanno 200 milioni di persone. Ma, cercherò di stare tranquillo anche perché sarò impegnato a rasserenare Pia Maria, lei è così giovane, ha appena 18 anni».

In che rapporti siete? Siete fidanzati?

«In molti ce lo chiedono, no, siamo buoni amici lavoriamo in perfetta sintonia».

Che spettacolo ci farà vedere?

«Non posso anticipare nulla, ovviamente, ma io e Pia Maria faremo ballare il palazzetto e tutti quelli che ci guarderanno, questo è certo».

Chi teme in particolare?

«L’Ucraina, ma anche l’Italia. Il pezzo di Mahmood e Blanco è molto bello sono contento di non trovarli già in semifinale. Però l’Italia può votarmi spero che lo farà, io sono anche italiano. “Brividi”, mi fa venire la pelle d’oca, loro sono bravissimi e finalmente li potrò conoscere. Io seguo Blanco da tempo».

Torino, la Dance e Gigi D’Agostino…

«Lui è l’altro mio idolo, lui e Gabry sono leggende, so che non sta bene, mi spiace molto».