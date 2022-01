L’ultimo discorso da presidente rilancia l’ipotesi Mattarella bis

SONDAGGIO, CLICCA QUI PER SCEGLIERE IL NUOVO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScin2pstRXYMJIqegE3wtEuIPIO0LVg6xBYV6pR0zXUY1f5wg/viewform?usp=sf_link

Il messaggio più importante, quello che in molti attendevano, lo inserisce all’inizio: «Tra pochi giorni – dice Sergio Mattarella, aprendo il suo settimo discorso di fine anno – si concluderà il mio ruolo di presidente». Dunque, mette subito in chiaro: nessun “Mattarella bis”. Eppure, a vedere le mail e i messaggi arrivati ieri in redazione, sono tanti gli italiani che, proprio dopo il discorso del capo dello Stato, sembrano convinti che l’unica soluzione in grado di assicurare stabilità al Paese sia quella di un secondo mandato dell’attuale presidente della Repubblica. Una figura che rassicura. E che metterebbe d’accordo quasi tutti i partiti. E una strada (quella del bis) che permetterebbe a Draghi di continuare a fare il presidente del consiglio. C’è un ostacolo, però. Che, come spiega Mattarella, è rappresentato dalla Costituzione. Ma c’è anche la pan- demia, che come si è visto per gli appalti, può risultare un validissimo motivo per giustificare le eccezioni.

Il mandato di Mattarella scade il 3 febbraio. E a metà gennaio, quando si dovrà decidere il successore, l’Italia probabilmente sarà ancora nel pieno della battaglia con la quarta ondata. Tanto che alcuni analisti parlano già di “variante Omicron” nell’elezione del Capo dello Stato. Alludendo al fatto che, di fronte a un Paese piegato, il Capo dello Stato potrebbe cedere al pressing che viene da più parti. Accettando un “bis” che significherebbe stabilità, lasciando Draghi al suo posto in questi mesi cruciali per la gestione dei miliardi del Pnrr.