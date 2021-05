L’ultimo canto del Gallo: il battesimo della figlia, poi sarà addio al Toro?

In testa la Nazionale e la famiglia, per pensare al Toro ci sarà tempo. Andrea Belotti si è tuffato completamente nell’avventura azzurra: in gol nell’amichevole a Cagliari contro il San Marino (con tanto di primo gol messo a segno al primo tocco), ora l’obiettivo è l’Europeo. E proprio in Sardegna ha ricaricato le pile non solo grazie alle emozioni vissute per giocare per l’Italia, ma anche grazie alla sua famiglia. Il commissario tecnico Roberto Mancini ha allargato il ritiro alle famiglie dei calciatori, il Gallo è stato accompagnato dalla moglie Giorgia e dalla piccola Vittoria. «La nostra prima estate in tre» postava sui social Giorgia Duro – la signora Belotti – dalla spiaggia del “Forte Village”, il quartier generale azzurro tra allenamenti e relax. Con l’amichevole alla Sardegna Arena si è conclusa la prima parte della preparazione, si riprenderà a Roma da domani e si comincerà a fare sul serio, perché dopo l’ultimo test di venerdì contro la Repubblica Ceca inizierà l’Europeo e l’esordio è fissato per l’11 giugno contro la Turchia.

Nelle 48 ore libere, Andrea Belotti sta preparando il ritorno sotto la Mole: difficile immaginarsi incontri di mercato, anche se da via Arcivescovado puntano a prolungare un contratto in scadenza a giugno 2022, perché in casa del Gallo si sta preparando una grande festa per Vittoria. Da Bergamo, sponda Belotti, e dalla Sicilia, fronte famiglia Duro, i parenti hanno raggiunto Torino per il battesimo della piccola, che si terrà nella giornata di oggi in piazza San Carlo, in una delle due chiese gemelle, luoghi cui il capitano del Toro e la moglie sono legatissimi, a un passo da casa, visto che ormai da un paio d’anni il Gallo vive all’Alfieri Six, in via Alfieri 6, nella casa che fu la sede storica del Grande Torino. Il 9 granata tornerà nuovamente nel capoluogo piemontese, ma potrebbe anche essere l’ultima volta. Perché sul fronte mercato sono sempre più insistenti le voci di una partenza: dalla Capitale sono sicuri che la Roma farà sul serio, il nuovo tecnico José Mourinho vuole una punta e il suo profilo ideale è proprio quello del Gallo. Sullo sfondo restano le piste inglesi, ma al giocatore non dispiacerebbe continuare la crescita personale in Italia. E lo farebbe anche al Toro, se solo avesse determinate garanzie sulle ambizioni della società. Sarà la partita più lunga dell’estate granata, con il direttore tecnico Davide Vagnati che prova a sbloccare la situazione. Intanto, però, Belotti si dedica alla Nazionale e alla piccola Vittoria. Poi si rifletterà attentamente sul futuro e su un eventuale addio dopo sei stagioni.