L’ultimo addio a Dario e Maria: «Di loro neanche un ricordo»

«Ciao nonna, mi spiace non poter conservare un tuo ricordo, è andato tutto perduto. Mi piace ricordarti sempre con nonno Dario, il destino vi ha tenuto insieme fino alla fine» è il commovente ricordo della nipote di Maria Rosa Fiore per la nonna, vittima insieme al marito Dario Lisdero dell’esplosione di piazza Sabin.

Numerosi i cittadini che si sono riunioni nella parrocchia del Santo Spirito per dare l’ultimo saluto ai due anziani. Tra questi, presente anche il sindaco di Pinerolo, Luca Salvai: «Difficile intervenire in un momento come questo. Porgo le condoglianze mie e di tutta l’Amministrazione alle famiglie di Dario e Maria Rosa. Oggi siamo qui per un gesto di affetto e l’affetto della comunità si è fatto sentire in questi giorni. Continuiamo nel tempo con questi gesti».

A dire Messa, insieme a don Massimo Lovera, anche il Vescovo di Pinerolo, Olivero Derio: «Siamo dentro una tragedia, pensiamo sempre che accada altrove, invece oggi ci tocca da vicino. Ci sentiamo fragili in questi momenti, ma quando ci si sente fragili e precari è fondamentale la vicinanza. L’augurio che questa vicinanza continui, perché la tragedia non finisce qui per molte famiglie». A rimanere senza casa dopo l’esplosione che ha danneggiato l’edificio sono ancora ben 24 persone, la maggior parte alloggiate in diversi hotel della città. Per loro è stata avviata una raccolta fondi da parte del Comune che è arrivata a ben 32mila euro. L’assicurazione Unipol ha donato 300mila euro al condominio per tamponare gli affitti che devono sostenere le famiglie e per mettere il condominio in sicurezza.

«Maria Rosa e Dario hanno vissuto ogni cosa insieme e insieme se ne vanno. Buon viaggio cari amici» ha ancora aggiunto il Vescovo.