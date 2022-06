Lui canta “Giovane stupida” però Martina (forse) lo lascia

Una crisi passeggera oppure definitiva, lo dirà solo il tempo. Ma intanto secondo il settimanale Oggi soffia vento di burrasca sulla storia tra Cesare Cremonini e la fidanzata, Martina Maggiore. L’ipotesi dell’addio è concreta, anche se entrambi, come hanno fatto negli ultimi tre anni passati insieme, tengono separata la vita pubblica da quella privata e non parlano.

L’unico particolare che fa pensare effettivamente ad una crisi in atto tra Cesare e Martina è il post di una foto che la ragazza ha postato sul suo profilo Instagram. «Tutto passa abbi fede, i momenti difficili arrivano per renderci più forti in futuro e ci aiutano a maturare», ha scritto la ragazza sotto uno scatto che la mostra sorridente. E solo un paio di giorni prima aveva parlato di «momenti no» e di cose che si interrompono sul più bello. Pensieri filosofici sulla vita in generale, oppure più semplicemente e drammaticamente un amore finito?

Cesare e Martina stanno (o stavano) insieme dal 2019. Martina era apparsa a luglio di quell’anno in alcune immagini del matrimonio di Uccio Salucci, l’amico del cuore di Valentino Rossi (che è legatissimo a Cremonini). Allora era quasi passata inosservata, poi tutti avevano scoperto chi era perché qualche tempo dopo il cantautore l’aveva portata allo stadio a vedere Bologna-Roma di Serie A.

Riminese di nascita ed ex bagnina dell’Aquafan di Riccione, Martina da tempo si è trasferita a Bologna per studiare all’università e con discrezione negli ultimi tre anni è sempre apparsa al fianco di Cesare. Come in occasione dell’ultimo Festival di Sanremo, quando lui era stato ospite per festeggiare i primi 20 anni di carriera come solita lontano dai Lunapòp. Ispirandosi a lei ha scritto

Giovane stupida. «Parte da quando sono tornato single – raccontava – e ho avuto un’idea brillante: fidanzarmi con una ragazza molto più giovane di me. E con cui sono ancora fidanzato: mica potevo lasciare la persona per cui ho scritto quella canzone. Anzi, più le canzoni sono belle e più ami la fidanzata e secondo me Giovane e stupida è una canzone molto bella».