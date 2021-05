«Lui campano, io piemontese: con Antonino è un’alchimia»

C’è un motivo per il quale Antonino Cannavacciuolo, campano doc, ha trovato la sua fortuna in Piemonte iniziando con il Relais Villa Crespi, due Stelle Michelin, continuando con i Bistrot di Torino e Novara, una Stella al primo colpo. Il “motivo” si chiama Cinzia Primatesta, la sua bella e bionda moglie, classe 1977, originaria del Lago d’Orta e discendente di un’importante famiglia di imprenditori nel settore dell’hotellerie. Dietro un grande uomo, quindi, come sempre, una grande donna complice nella vita quanto nella professione, a capo del Gruppo Cannavacciuolo e dell’ultima creatura, il Laqua Resorts. Cinzia e “Tony” sono legati dal 1995 e hanno due figli. CronacaQui l’ha incontrata per scoprire qualcosa in più della donna che ha stregato lo chef.

Lei piemontese, lui campano, uniti nell’amore e nel lavoro. Quale alchimia c’è?

«Io penso che ci siamo proprio scelti per renderci completi l’un altro. Lui è fuoco e determinazione; io vento, spirito imprenditoriale, nuove idee. Lui è costanza e tradizione, io più cambiamento e innovazione. Alla fine questo essere così diversi ci rende paradossalmente simili… questa è l’alchimia».

Laqua Resorts un progetto notevole realizzato in tempo di Covid, non le fa paura tutto ciò?

«Dopo aver affrontato un momento storico senza pari, che sta coinvolgendo il mondo intero, abbiamo pensato di creare dei nuovi intimi punti di riferimento in Italia per l’ospitalità. E siamo rimasti fedeli alle nostre origini, al Piemonte, alla Campania e all’ospitalità fatta di piccoli ma grandiosi luoghi dove ritrovare la gioia e la vita. Sono tre realtà diverse, ma unite dal concetto di casa. A Meta di Sorreto Laqua by the Sea – a Ticciano, nelle Colline Sorrentine, Laqua Countryside – al Lago d’Orta, a pochi chilometri dal Relais Villa Crespi, Laqua by the Lake».

Lei, moglie e imprenditrice, si sente un punto di riferimento per il suo Tony?

«È un ruolo per me naturale, sono nata e cresciuta in una famiglia di imprenditori e albergatori, ho visto mia madre accudire gli ospiti, e anche la sua famiglia, l’ho vista imprenditrice e madre e non potevo che impararlo in modo naturale».

Come affrontate i momenti di crisi? Il segreto di un amore così lungo e impegnativo.

«Rispetto e lasciarsi spazio l’uno all’altro. Io ho imparato ad accettarlo cosi come è … e lui anche! (quasi…)».

Pregi e difetti di Antonino e suoi.

«Pregi di Antonino: altruismo, generosità, determinazione, visione, forza, coraggio, grandi valori; difetti: cocciutaggine, difficoltà nel cambiare idea anche dopo una presa di consapevolezza. I miei pregi: visione, far star bene le persone, far crescere le persone, forte etica sociale, equilibrio, elasticità mentale. Difetti: fatico a volte ad uscire dalla mia zona di comfort, permalosa».

Dicono che lei sia vegetariana, è corretto? Andate d’accordo a tavola? Chi cucina a casa?

«Vado a periodi ascoltando il mio corpo, ora in primavera sono in una fase di detox e prediligo verdure e frutta, di stagione e nostrana possibilmente, semi, proteine vegetali, erbe selvatiche e aromatiche. D’estate tanti frullati, granite di mandorle, pesce di mare pescato in modo etico. Autunno e inverno zuppe, minestroni, raramente carne da pascolo, semi e cereali integrali».

Investirete ancora a Torino? Quali sono le novità al Bistrot della Gran Madre?

«Il nostro Bistrot di Torino è davvero una delle realtà che racchiude il Dna della nostra esperienza di gruppo. L’alta qualità si sposa perfettamente qui con l’informalità. Le cure, le attenzioni, il servizio sono sviluppati nella massima espressione di accoglienza e umanità. Il design del bistrot è volto alla ricerca di equilibrio e serenità – la proposta gastronomica, invece, ricercata e legata al territorio. Grazie al dehor esterno possiamo accogliere gli ospiti a pranzo e cena e le proposte gastronomiche del nuovo Executive Chef Emin Haziri, guidato dal direttore Pino Savoia, sapranno stupire».

Sì, il nuovo chef, ce ne parli.

«Emin ha trascorso molti anni accanto ad Antonino al Relais Villa Crespi per poi affiancarsi a Nicola Somma. Il Bistrot è già la sua casa da tempo».

Come è cambiato il vostro settore con il Covid, come ci si può tirare su?

«E’ necessario investire nel sociale, nel consumo 0 e stimolare la creatività nostra, innata a trovare anche strade alternative».

Il suo chef del cuore, a parte suo marito s’intende?

«Sempre Antonino».

La vedremo mai in tv o in un ruolo pubblico, magari a Torino? Le hanno mai fatto proposte di questo genere?

«In tv sì… sulla 8 tra qualche giorno nella finale di “Antonino Chef Accademy”. Mi hanno fatto altre proposte televisive ma non ho colto l’occasione per ora ne basta uno in famiglia».