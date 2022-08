Ludovica Tullio eletta anche Miss Cinema

Ludovica Tullio pigliatutto. Dopo aver vinto il titolo di Miss Torino, la diciottenne di Vinovo si è aggiudicata, sabato scorso a Giaveno, la finale Regionale di Miss Cinema Piemonte 2022 dove è stata eletta come prefinalista nazionale di Miss Italia per il Piemonte. Fisico statuario – 1 metro e 77 di altezza -, capelli lunghi e sorriso da copertina, Ludovica ha dimostrato di non essere solo bella, ma di avere un carattere socievole e soprattutto grandi ambizioni per il futuro. Il suo sogno infatti, nonostante abbia deciso di tuffarsi nel mondo dei concorsi di bellezza anche grazie alla complicità della sua mamma, è quello di diventare un Medico senza Frontiere e lavorare per Emergency perché il suo obiettivo è «rendermi utile per chi ne ha veramente bisogno».

La serata di sabato, sostenuta dal sindaco Carlo Giacone e presentata da Luca e Max di Poltronissima, ha avuto grande successo facendo registrare il sold out. Un orgoglio per Mirella Rocca, esclusivista di Miss Italia Piemonte Liguria e Valle D’Aosta, che è proprio originaria di Giaveno: «È stata una grande serata all’insegna delle emozioni – ha confidato -. Io stessa ho fatto il possibile per trasmettere tutte le sensazioni più belle direttamente dal cuore. Tornare qui, nel mio paese natio, per una tappa di Miss Italia è stato un sogno che si è realizzato». E anche dal punto di vista dell’intrattenimento e della musica, il programma, curato da Tony Brera, è stato variegato: applauditissima l’esibizione dei gemelli quattordicenni Ale e Tommy Belvedere, campioni nazionali di danze Country, così come quella di Alexa di Liddo, interessante voce solista e splendida interprete di alcuni brani di Whitney Houston.