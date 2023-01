Lucento dice addio alla scuola salesiana: «Calo delle nascite, a giugno si chiude»

Calo demografico, costi di gestione sempre più ingenti e – da non sottovalutare – un venir meno della vocazione che, di fatto, ha ridotto anche il numero delle suore presenti. Per questo motivo il Consiglio Ispettoriale delle Figlie di Maria Ausiliatrice ha deciso di chiudere la scuola dell’infanzia “Sacro Cuore” di via Pianezza, questo a partire dal prossimo mese di giugno. Una brutta tegola per il quartiere Lucento che ha portato le mamme a dare il via a una raccolta firme indirizzata sia al sindaco di Torino sia al Consiglio Ispettoriale stesso. Nel tentativo di sovvertire una situazione che sembra davvero molto indirizzata.

La raccolta firme

«Chiediamo un ripensamento» raccontano a gran voce i genitori, preoccupati e demoralizzati. «Abbiamo ricevuto la notizia due mesi fa – rivela la signora Roberta, rappresentante di una delle quattro classi -. Per chi ha iscritto i figli al primo anno è un problema da non sottovalutare, se la scuola non farà marcia indietro ci toccherà trovare una nuova sede». La Comunità di via Maria Ausiliatrice è diventata, così, una delle prime opzioni proposte alle mamme e ai papà che hanno figli che oggi frequentano il primo e il secondo anno. Ma anche in questo caso le perplessità non mancano. «Per molti di noi il quartiere Valdocco resta lontano» rincara la rappresentante. In aiuto delle famiglie è sceso in campo il coordinatore all’Istruzione della Circoscrizione 5, Luigi Borelli. «Con questa petizione – aggiunge Borelli, promotore della raccolta firme -, si chiede alle parti coinvolte di avviare una interlocuzione per porre in essere qualsiasi azione utile volta al mantenimento in attività della scuola».

Una scelta, quella di chiudere, dettata anche da ragioni di sostenibilità economica legata alla spesa corrente e agli oneri derivanti da interventi di manutenzione straordinaria di cui la struttura necessita. «Chiediamo un intervento e una soluzione a un problema territoriale – conclude Borelli -. La scuola Sacro Cuore rappresenta un’eccellenza formativa per il quartiere Lucento e tutta la Circoscrizione 5».

«Lunghe riflessioni»

Ma la chiusura dell’ente salesiano si rivela essere una soluzione amara anche per la coordinatrice dell’istituto di via Pianezza, suor Claudia. «Si tratta di una scelta presa dopo lunghe riflessioni – racconta -. Un tempo avevamo sezioni da trenta bimbi, oggi circa venti. E a Lucento abbiamo già ritirato la comunità religiosa perché noi suore siamo sempre di meno è più anziane». Tornare indietro, insomma, sembra davvero molto complicato. «Con molto dispiacere siamo arrivati a questa situazione – prosegue la coordinatrice -. Il nostro personale docente è molto valido ma pensare di riaprire a settembre è, ad oggi, davvero molto difficile. Sappiamo che si presenterà una criticità per le famiglie che, tuttavia, non riguarderà il terzo anno ma solo i primi due».