Luca Argentero sold out: dalle corsie di “Doc” al teatro con Tomba

Dalle corsie dell’ospedale più amato in tv, quello di “Doc-nelle tue mani”, al palcoscenico nel giro di quarantott’ore. Se ieri sera, infatti, è andata in onda su Raiuno l’ultima puntata della seconda stagione della serie dei record, seguita da una media di oltre 6 milioni di spettatori con picchi di share del 27 per cento, domani e domenica gli “orfani” di Luca Argentero potranno ritrovare il loro beniamino al Teatro Colosseo di Torino per le tre repliche (domenica c’è anche la pomeridiana) dello spettacolo “E’ questa la vita che sognavo da bambino?”, scritto dallo stesso attore torinese con Gianni Corsi e Edoardo Leo.

E, manco a dirlo, tutti e tre gli appuntamenti sono esauriti da tempo. E se nelle fiction, il bel Andrea Fanti ha conquistato il pubblico con l’amore per la medicina, sul palcoscenico si ritrova, invece, un Luca Argentero versione “nature” pronto a mettersi a nudo nel monologo dedicato alle sue più grandi passioni, la montagna e lo sport, attraverso le storie di tre italiani simbolo di tre generazioni diverse: Luisin Malabrocca, il ciclista inventore della Maglia Nera, in cui le persone hanno riconosciuto l’anti-eroe che è nel cuore di ogni italiano; Walter Bonatti, l’alpinista che, dopo aver superato incredibili sfide, scoprì a sue spese che la minaccia più grande per l’uomo è l’uomo stesso; Alberto Tomba, l’insolito sciatore bolognese che ha radunato intorno alle sue gare tutta la nazione, incarnando la rinascita italiana degli anni ‘80.

«Lo spettacolo nasce da una riflessione personale legata a ciò che mi ha spinto a diventare quello che sono da vent’anni a questa parte – ha spiegato Luca Argentero -. Vi racconterò tre vite straordinarie come quella di Alberto Tomba, il mio più grande idolo, colui del quale, da ragazzo, avevo il poster attaccato al muro. La vita che sognavo da bambino era quella dello sportivo. Quel sogno non si è mai avverato, è vero, ma non c’è limite d’età per le gare sportive… Inoltre, quello che faccio oggi va al di là di qualsiasi desiderio, mai avrei immaginato di raggiungere tutto questo. Infine, devo ringraziare Edoardo Leo per avermi convinto a intraprendere questa avventura sui palchi d’Italia».