Luca Argentero a cuore aperto: «Con Cristina sarà per sempre»

Ha inaugurato una nuova coppia artistica con Alessandro Siani come conduttore a Striscia la Notizia. Ma non è questa l’unica novità nella vita di Luca Argentero, che presto diventerà padre per la seconda volta. Un’emozione che si ripete, dopo la nascita di Nina Speranza. E un modo per confermare che con la moglie, Cristina Marino, funziona tutto a meraviglia. Il primo a saperlo è lui, che a “Verissimo” ha raccontato la loro perfetta sintonia: «Lei è una ragazza incredibile, splendida, una mamma indescrivibile, una donna stupenda, piena di energia e io dico sempre che quando il tuo compagno ti dà lo stimolo di essere la migliore versione di te vuol dire che hai trovato la persona giusta e se hai voglia di essere il tuo meglio per l’altro vuol dire che c’è possibilità di durare nel tempo. Perché poi credo che la sfida vera sia quella, trovarsi e accompagnarsi per sempre. In genere è questo “per sempre” che spaventa ma con Cri il per sempre non mi fa molta paura». Tutto quello che desidera è accanto a lui: «L’unica cosa che mi interessa davvero, oggi, è passare del tempo con la mia famiglia. Con Cristina e con mia figlia». Una figlia che per l’attrice romana è diventata vera ragione di vita come ha confessato poco tempo fa al settimanale “Confidenze”: «È abituata sin da piccola a guardarmi e adesso cerca di copiare in maniera tenerissima tutti i movimenti che faccio. Mi fa tanto ridere! I bambini sono il frutto di quello che apprendono dai genitori e sinceramente dubito che da me e Luca potesse nascere una figlia pigra. Nonostante i mille impegni di una vita dinamica come la mia, riesco a dedicarle tutto il mio tempo. Nina è sempre con noi, anche quando siamo in viaggio». Ma com’è Nina? «Il mix perfetto di mamma e papà. Riccioli biondi, occhi blu, tanto carattere». E Luca? «Promettersi amore è un gesto che va fatto tutti i giorni, ancora più magico ed emozionante è farlo davanti agli occhi di persone che ti vogliono bene. Posso dire che è un uomo risolto, felice, autentico. Sa prendersi cura della sua famiglia e delle persone che gli gravitano intorno».