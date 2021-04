Lotta allo spaccio a Torino: 3 arresti e 700 grammi di hashish sequestrati [VIDEO]

Non si ferma la lotta allo spaccio di droga da parte dei carabinieri. Nelle ultime ore, a Torino, sono finite in manette tre persone e sono stati sequestrati oltre 700 grammi di hashish.

A Lungo Dora Savona i militari della Stazione Borgo Dora hanno sottoposto a controllo un’auto con a bordo due giovani italiani di 20 e 16 anni, di origini stranieri e residenti nel cuneese. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti 5 panetti di hashish per un peso complessivo di 460 grammi.

In via Perosa è stato arrestato un 46enne che, sottoposto dai carabinieri della compagnia Torino Mirafiori a una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 350 grammi di hashish, oltre a due bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Aveva anche 2.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

