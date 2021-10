Lotta al Covid: oggi 8.836 vaccinati in Piemonte

Sono 8.836 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 2.721 è stata somministrata la seconda dose, a 5.130 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 323 i 12-15enni, 807 i 16-29enni, 740 i trentenni, 727 i quarantenni, 577 i cinquantenni, 158i sessantenni, 87 i settantenni, 486 gli estremamente vulnerabili e 3.426 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.515.230 dosi, di cui 2.951.195 come seconde e 235.047 come terze, corrispondenti al 90,8% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.

DOVE E QUANDO RICEVERE CON ACCESSO DIRETTO LA PRIMA DOSE NEI CENTRI VACCINALI

Sono stati pubblicati su www.regione.piemonte.it gli elenchi e gli orari dei centri vaccinali delle aziende sanitarie dove fino al 30 novembre è possibile l’accesso diretto per i cittadini che decidono di farsi somministrare la prima dose di vaccino.