Lotta al Covid, oggi 33.919 vaccinati in Piemonte: prima dose per 1.992

Sono 33.919 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 1.992 è stata somministrata la prima dose, a 2.154 la seconda, a 29.773 la terza. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.690.160 dosi, di cui 3.082.891 come seconde e 1.178.594 come terze, corrispondenti al 98,7% di 7.791.250 finora disponibili in Piemonte.

INCIDENZA DEL CONTAGIO NELLE FASCE DI ETA’ ADULTA

Nella settimana dal 13 al 19 dicembre l’incidenza regionale (ovvero l’incremento settimanale di nuovi casi di Covid per 100.000 abitanti) è di 323.2 casi, in aumento (+49,4%) rispetto ai 216.4 della scorsa settimana. Il dato è in linea con quanto accade nel resto del Paese e in Europa, dove si assiste a una rilevante crescita dei casi, in particolare nelle fasce giovanili, attualmente non coperte da vaccinazione.

L’aumento maggiore si registra nella fascia di età 19-24 anni che sale a 344.5 casi da 171.8 con un aumento del 100,5% rispetto alla settimana precedente. La fascia 25-44 anni sale a 415.8 casi dai 268.4 della scorsa settimana (+54,9%). Nella fascia 45-49 anni i casi si attestano a 329.2 dai 228.6 della settimana scorsa (+44%), mentre nella fascia 60-69 anni sono a 231.6 in salita da 150 (+54,4%). Sono 185.6 i nuovi casi di Covid tra i 70-79 anni, erano 124.3 la scorsa settimana (+49.3%). In aumento anche la fascia over80 che si conferma quella con meno casi: 85.3 questa settimana rispetto ai 59.3 del periodo precedente con un incremento del 43.8%.