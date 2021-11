Lotta al Covid, 17.554 vaccinati oggi in Piemonte: terza dose per 12.600

Sono 17.554 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 3.417 è stata somministrata la seconda dose, a 12.600 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 293 i 12-15enni, 751 i 16-29enni, 624 i trentenni, 523 i quarantenni, 492 i cinquantenni, 1.784 i sessantenni, 1.481 i settantenni, 4.141 gli estremamente vulnerabili e 3.647 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.792.477 dosi, di cui 3.024.565 come seconde e 412.932 come terze, corrispondenti al 94,7% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.

IL 97% DELLE RSA IN PIEMONTE È COVID FREE



Le nostre residenze per anziani si confermano uno dei luoghi più sicuri, grazie alla campagna vaccinale e al lavoro fatto in questi mesi dall’Unità di crisi della Regione Piemonte insieme alle oltre 700 strutture per anziani del territorio. Su più di 34.300 ospiti al momento solo 65 risultano in isolamento per Covid (lo 0,19% contro l’8% dello stesso periodo del 2020). Minima anche la percentuale di positività nel personale che è dello 0,18%, così come le ospedalizzazioni per Covid, che sul totale degli ospiti sono solo 7 (lo 0,74%). La mortalità si conferma ridotta dei 2/3 rispetto al dicembre 2020, prima dell’avvio della campagna vaccinale

IL PIEMONTE SI CONFERMA IN ZONA BIANCA

Pre-Report settimanale Ministero Salute – Istituto Superiore di Sanità

Nella settimana 8-14 novembre, in Piemonte il numero dei nuovi casi e dei focolai cresce, come nel resto del territorio nazionale. L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.10 a 1.24 e la percentuale di positività dei tamponi si conferma all’1%. L’incidenza è di 74,74 casi ogni 100 mila abitanti mentre il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e quello dei posti letto ordinari resta contenuto al 5% per entrambi, percentuale sempre tra le più basse in Italia. La situazione epidemiologica e il numero dei ricoveri, sempre contenuti, concorrono favorevolmente a mantenere la nostra regione in zona bianca.

TERZA DOSE PER LA FASCIA 40-59 ANNI: DA LUNEDÌ 22 NOVEMBRE AL VIA IN PIEMONTE LE PRENOTAZIONI IN FARMACIA E SUL PORTALE WWW.ILPIEMONTETIVACCINA.IT

In vista della partenza delle somministrazioni della terza dose per la fascia 40-59 anni (autorizzata dall’autorità sanitaria nazionale dal 1° dicembre) in Piemonte già a partire da lunedì 22 novembre sarà possibile prenotare la dose aggiuntiva in una delle farmacie aderenti o sul portale www.ilPiemontetivaccina.it.

La prenotazione è possibile a cominciare da 15 giorni prima del termine esatto di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale, periodo necessario per poter ricevere la terza dose.

“Il Piemonte continua a correre con le terze dosi perché è necessario alzare il più possibile il livello di protezione della popolazione – sottolineano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi -. Se la nostra regione prosegue in zona bianca è grazie al successo e all’efficienza della campagna vaccinale, che ci consente di avere oggi una delle situazioni epidemiologiche migliori in Italia e in Europa. Il nostro grazie va a tutto il sistema sanitario che continua senza sosta con il massimo impegno e ai cittadini che hanno compreso l’importanza della vaccinazione. Il nostro appello è a coloro che sono ancora indecisi: abbiate fiducia nella scienza e guardate i dati delle nostre terapie intensive. Il vaccino è lo scudo più forte per proteggerci dal virus e garantire quella nuova normalità che così faticosamente abbiamo conquistato”.