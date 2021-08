L’OSAPP chiede alla Ministra Cartabia l’implementazione degli uffici della Magistratura di Sorveglianza

In data odierna, con missiva all’indirizzo della Ministra della Giustizia Marta Cartabia, del Sottosegretario delegato Paolo Sisto e del Capo del Dap Bernardo Petralia, l’OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) ha proposto l’implementazione all’interno degli istituti penitenziari degli uffici della Magistratura di Sorveglianza attualmente ubicati in prossimità dei tribunali – a darne notizia è la stessa organizzazione sindacale per voce del segretario generale Leo Beneduci.

Nella missiva, secondo l’OSAPP, tale implementazione costituirebbe la migliore garanzia di legalità all’interno delle carceri, i detenuti e i condannati non sarebbero più trasferiti per richieste e reclami dal carcere agli attuali uffici di sorveglianza, ricoveri urgenti, permessi di necessità, visite e istanze di liberazione anticipata avrebbero tempi di istruttoria molto più adeguati stante la diretta presenza del Magistrato e verrebbe a cessare l’attuale duplicazione degli atti e delle attività tra gli uffici matricola delle carceri e le cancellerie esterne degli stessi uffici.

Inoltre, sempre secondo l’OSAPP, stante un sistema di garanzie per i detenuti fondato sui 4 organismi della Corte Europea, del Comitato per la prevenzione delle torture, dei vari garanti delle persone detenute e della stessa Magistratura di Sorveglianza, la presenza costante di un appartenente all’ordine giudiziario renderebbe evidenti le cause delle disfunzioni e della precarietà di risultati che caratterizzano il sistema penitenziario e che sono assai spesso, erroneamente, attribuite agli appartenenti alla polizia penitenziaria.

Per concludere – a detta del segretario generale Beneduci – la proposta formulata consentirebbe di realizzare risparmi di spesa e di superare disservizi annosi e gravi a costi praticamente nulli, secondo modalità che dovrebbero costituire il presupposto della oramai irrinunciabile riforma dell’attuale sistema penitenziario, a cui la Ministra Cartabia ha solo vagamente accennato ma di cui non si conoscono i contenuti.