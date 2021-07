L’oroscopo del giorno

Ariete

(21 marzo-20 aprile)

Amore •• Salute •• Soldi •

Ti è facile socializzare con chi collabora con te al lavoro. Hai una straordinaria capacità di decidere con rapidità, inventiva, modernità.

Toro

(21 aprile-20 maggio)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

C’è ancora qualcosa che ti disturba, specie nel settore sentimentale. Instabilità affettiva, rotture improvvise, intransigenza.

Gemelli

(21 maggio-21 giugno)

Amore •• Salute ••• Soldi ••

Prosegue bene la settimana dei Gemelli con stelle che agevolano l’espressione mentale. Idee originali.

Cancro

(22 giugno-22 luglio)

Amore ••• Salute •• Soldi •

Sollecita i contatti che ti interessano perchè presto vedrai valorizzate le tue doti e soddisfatte alcune ambizioni.

Leone

(23 luglio-23 agosto)

Amore •• Salute •• Soldi •••

E’ saggio rimanere con i piedi ben piantati a terra se vuoi ottenere ciò che desideri.

Vergine

(24 agosto-22 settembre)

Amore ••• Salute ••• Soldi ••

Giornata di buone previsioni con aspetti planetari favorevoli all’amicizia, alle sperimentazioni, ai progetti.

Bilancia

(23 settembre-22 ottobre)

Amore ••• Salute •• Soldi ••

Ancora una giornata di buone previsioni. Ottimi i rapporti con Gemelli e Leone. Successo nello sport.

Scorpione

(23 ottobre-22 novembre)

Amore •• Salute ••• Soldi •••

E’ un giovedì ideale per rigenerarti, guardare avanti e goderti la vita. E’ possibile ricevere un regalo inaspettato.

Sagittario

(23 novembre-21 dicembre)

Amore ••• Salute •• Soldi •

Non far trasparire le incertezze per un compito che ti viene assegnato. Serata rigenerante.

Capricorno

(22 dicembre-20 gennaio)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Oggi potrebbe tornare utile scrollarti di dosso alcune responsabilità e poter seguire altre iniziative dettate dalle intuizioni.

Acquario

(21 gennaio-19 febbraio)

Amore •• Salute •• Soldi •••

Amore e ricordi del passato ritornano a far parte dei tuoi pensieri e magari dei tuoi incontri.

Pesci

(20 febbraio-20 marzo)

Amore •• Salute •• Soldi ••

Nuove occasioni per vivere meglio, portano una ventata di entusiasmo: coglile al volo. Serata fortunata.