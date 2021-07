LORENZO VARETTO. «Da Matilda alla Ceste: la mia vita tra delitti, cadaveri e ingiustizie»

«L’acqua del fiume, se la lasci lavorare, lava via tutti i pensieri. E forse anche tutti i peccati». Sul telefonino di Lorenzo Varetto, medico legale dal 1986, protagonista di una serie infinita di processi dalla piccola Matilda al caso Ceste, da Garlasco all’omicidio del carabiniere Cerciello, scorre un monologo di Antonio Albanese dedicato alla pesca. Che non è uno sport, ma un’arte di imparare a stare un po’ con se stessi. «Basta andare in un torrente – sospira dando una tirata alla pipa nel suo ufficio alla Crocetta – e sei fuori dal mondo». Anche se il giorno prima hai combattuto in un’aula di tribunale per sostenere quella tesi che può fare la differenza tra una assoluzione e un ergastolo. Anche se hai appena sezionato un corpo.

Dottore, il suo primo ricordo da medico legale?

«Giugno 1984, ero laureato da un anno. Il direttore dell’Istituto, Renzo Gilli, mi aveva dato un giorno di turno, di sabato ovviamente. È stato bellissimo, un onore pazzesco»

Nel 1984 aveva 25 anni, l’altro giorno ne ha compiuti 62. Quante autopsie ha fatto nel frattempo?

«Mai contate. A fine Anni ‘80 ne facevo anche tre o 400 all’anno. Ma c’erano le Br e i Catanesi. Ed erano altri tempi»

Mai avuto incubi?

«Il mio incubo principale è l’esame di maturità. Che ai miei tempi era uno scherzo. Nell’incubo devo ancora studiare tutta Letteratura, mancano due giorni all’orale e sono disperato. Nella realtà avevo studiato niente e sono uscito con 46»

Un sogno ricorrente?

«Qualche volta ho sognato di aprire un morto vivo, vedere il cuore che batte»

Comprensibile. Ma la morte le fa paura?

«È una brutta cosa, dispiace, soprattutto se succede presto. Non ho mai visto morire qualcuno, ma credo che ne rimarrei impressionato. Avere a che fare coi morti invece non mi ha mai toccato. Le cose che ricordano più la vita, sono quelle che hanno in tasca. O quelle che hanno mangiato contenute nello stomaco. Per il resto un cadavere è un cadavere. Quando lavori, è un oggetto. E poi, detto fra noi, i cadaveri sono gli unici di cui fidarsi. Non mentono mai»

Vedere ciò che gli è stato fatto però le mette di fronte la bestialità umana allo stato puro…

«A volte viene il magone. Ma a volte le vittime sono più antipatiche dei loro assassini»

Di sicuro non è il caso della piccola Matilda. Lei che ha difeso Elena Romani, la mamma, cosa ricorda di quella storia?

«Era una vessazione. Hanno cominciato addirittura a dire che la Romani era tossicodipendente. Allora andammo in carcere con l’avvocato Massironi che era riuscito a portarsi un paio di forbicine, e io le ho tagliato i capelli per poter fare l’esame che dimostrava come non fosse una consumatrice di sostanze»

E poi c’era la scarpa con il tacco. Secondo Roberto Testi la possibile arma del delitto…

«Questo punto lo risolse mia moglie, che ha visto la scarpa e ha detto: “Impossibile che sia lei, perché questa è una scarpa invernale e una come la Romani che tiene così tanto al suo aspetto a luglio non indossa una scarpa del genere perché avrebbe piedi puzzolentissimi”. È stato un caso bestiale. La procura era schieratissima. Solo Tamponi, che però andò in pensione, era convinto della bontà della sentenza di Oggè: una assoluzione della Romani che era praticamente una condanna di Cangialosi. Ed era palese, non so come si faccia a pensare che potesse essere diverso»

E del caso Ceste, in cui è stato consulente della difesa, cosa pensa?

«Un suicidio tipico. Una donna che esce di casa, si spoglia, mette tutti i vestiti ordinati e si butta in un canale. Ci sono altri casi di persone morte così»

Ad esempio?

«Un signore bruciato in auto in provincia di Cuneo, anche qui c’erano tutte le caratteristiche di un suicidio. Ma dopo tre richieste di archiviazione del pm è intervenuta la procura generale e dopo 5 anni hanno messo dentro un anziano che mi ha fatto una pena tremenda perché viveva come vivrei io se non fossi sposato. Da barbone, guadagnandosi qualche soldo facendo legna. Il processo sembrava andare per il verso giusto, ma poi si è concluso perché questo signore, sentendosi come un orso che viveva libero nella boscaglia e a un certo punto viene messo in gabbia, si è ucciso in cella. Va bene processarlo, ma era stato libero cinque anni e ho trovato assurdo sbatterlo in carcere»

Buoninconti però è stato condannato in via definitiva…

«Se sostengo una tesi in una consulenza è perché sono convinto sia andata così»

Parliamo un po’ di lei. Perché medico legale?

«Perché mi sono sposato presto, cosa che all’epoca capitava soprattutto se la fidanzata era incinta. Servivano soldi e io guadagnavo qualcosa battendo a macchina le perizie per i medici legali. Poi in istituto è arrivato il microscopio elettronico, mi sono appassionato e mi sono fermato lì»

Perché nel suo curriculum precisa di non essere iscritto ad alcun partito, alla massoneria o associazioni simili?

«Affinché sia chiaro. Per dire che sono indipendente. E non so quanti lo possano dire»

Ma sottolinearlo fa pensare che per altri non sia così…

(Sorride e accende la pipa)

Ha letto il libro di Sallusti e Palamara?

«Sì»

Stupito da ciò che scrivono?

«Diciamo che ci sono tanti pm e giudici per bene. Ma no, nell’ambiente non ha stupito nessuno»

Quindi la giustizia è malata?

«La giustizia ha un grande problema: che siamo, e mi ci metto in mezzo, una casta di impuniti. Magistrati, avvocati, consulenti sono rarissimamente sotto un qualche giudizio a differenza della popolazione intera»

Quindi la legge non è uguale per tutti?

«No. E la giustizia è troppo invadente. C’è un Palazzo di Giustizia che è più grosso delle Molinette. E questo è patologico. Perché un conto è curare le malattie: il progresso della medicina fa piacere. Ma il progresso della giustizia, se si occupa di troppe cose, no. Perde autorevolezza, mentre invece dovrebbe stare un gradino sopra, e meritarselo»

Ma il consulente ha l’obbligo di dire la verità?

«Sui dati oggettivi sì, non può dire una falsità sulle circostanze. Dopo di che ha una libertà interpretativa. Io se non credo in una tesi non la sostengo. Ma il problema è che se si è impuniti, se non si hanno mai conseguenze, c’è chi spara cavolate stratosferiche»

In che senso?

«Diciamo che in qualche caso, come si diceva una volta, la formula sembra “dica il perito che”, anziché “dica il perito se”… Io, personalmente, quando non c’è possibilità di sostegno tecnico, rinuncio all’incarico. Motivo per cui sono povero in canna»

Non esageri…

«Ma è vero, non sono mai riuscito a mettere da parte niente. Una volta che hai pagato le tasse e speso quel che serve per sopravvivere… E poi, come dicevano i vecchi avvocati, “i soldi al cliente li devi chiedere quando dice ahi, se no non li vedrai mai”. Ma io sono un disordinato cronico, quei faldoni là sono tutti lavori non pagati. Inoltre ho tre figlie, due mogli, due nipotini. Se vuole mettere una pubblicità per un corso su come diventare povero, do lezioni»

Consiglierebbe a un giovane di fare il medico legale?

«Diciamo che sconsiglierei a chiunque di fare il medico in Italia, dove questo mestiere bellissimo è diventato una schifezza. Una delle mie figlie si sta specializzando in Svizzera, e spero rimanga lì»

Cosa c’è di tanto terribile qui?

«I carichi di lavoro, la burocrazia, le cause, le rivalse della Corte dei Conti. I medici ormai sono sempre in mezzo ai casini e non sono protetti. Una vera tristezza, anche perché ce n’è un bisogno pazzesco»

Soprattutto con il Covid…

«Che non c’è motivo per cui debba sparire. La Sars è scomparsa perché uccideva talmente in fretta che alla fine era facile isolarla. Questo invece lascia una quantità di asintomatici che lo trasmettono. Quasi incredibile»

Meglio andare sul fiume, allora, fin che si può….

«Io sono un prepensionato che non andrà mai in pensione. E allora mi sono organizzato per avere almeno un giorno a settimana tutto per me. Il mare l’ho visto per la prima volta a 18 anni, ma mio nonno aveva una baita in Valsesia proprio sulle rive del torrente. E a sei anni ho iniziato a pescare. Adesso, appena posso, vado su nei rii. Le mosche finte le costruisco io. L’ultima l’ho chiamata Calamity Jane. È fatta con i peli del sottopancia dei miei asini, una goccia di attak, un pallino per fucili ad aria compressa e un po’ di smalto per le unghie che mi ha regalato mia figlia. Sui fiumi mi arrampico ancora. Ma l’equilibrio con l’età vien meno. Ogni tanto cado nell’acqua, ma lassù sono fuori dal mondo».