Londra chiama il Gallo Belotti. In porta, è fatta per Berisha

La svolta è vicina, il Toro sta accelerando e potrebbe essere l’affondo decisivo: Etrit Berisha è vicino allo sbarco sotto la Mole, il presidente Urbano Cairo e il dt Davide Vagnati punteranno sull’albanese per i pali della porta granata. I contatti tra le parti si sono intensificati nel week-end, ora l’obiettivo è arrivare alla fumata bianca entro il raduno della squadra. I granata si ritroveranno il prossimo 6 luglio al Filadelfia, al primo giorno di lavori di Ivan Juric dovrebbe essere presente anche il classe 1989: il condizionale è d’obbligo, ma in via Arcivescovado hanno una settimana di tempo per concludere l’acquisto del numero 12. Al momento, infatti, nelle idee di tecnico e dirigenza ci sarebbe quella di promuovere Vanja Milinkovic-Savic al ruolo di titolare, poi come sempre sarà il campo a dare le risposte definitive.

Quello di Berisha sarà il primo acquisto della sessione estiva, un calciomercato che è partito piuttosto a rilento nonostante l’arrivo di un nuovo allenatore e la necessità di dare una netta sterzata rispetto al passato. Intanto, però, tornano a farsi sotto per Andrea Belotti: le voci arrivano dall’Inghilterra, l’Arsenal avrebbe messo gli occhi sul Gallo. E, per quel che riguarda il capitano, i discorsi per il rinnovo restano sempre fermi, mentre per l’eventuale cessione la richiesta si aggira intorno ai 30 milioni di euro. I Gunners stanno provando a muoversi, ma occhio anche al Tottenham, con Harry Kane in procinto di lasciare gli Spurs e con il club che dovrà cercare una nuova prima punta. E il profilo di Belotti, specialmente in Premier League, continua a stuzzicare non poco, anche se la valutazione da 30 milioni di un giocatore in scadenza a giugno 2022 frena ogni tipo di trattativa. Ma il calciomercato è ancora lunghissimo, inoltre c’è da considerare che l’Italia è ancora in corsa all’Europeo: la situazione, dunque, sembra destinata a rimanere incerta per diversi giorni.