Siamo a Tahiti, per la precisione a Teahupo’o, sorta di paradiso per i surfisti. Il video, ripreso dalla spiaggia, mostra il momento in cui arriva un’onda gigantesca. La massa d’acqua è veramente enorme: sembra una montagna e si materializza praticamente all’improvviso, mentre a mollo ci sono decine di persone. A dir poco impressionante!!