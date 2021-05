L’ombréta del Bosso

Mi piacerebbe poter commentare la partita di ieri del Toro con Ezio Bosso, l’indimenticato direttore d’orchestra scomparso un anno fa. Lui era granata convinto. Diceva: “torinista ci nasci, è qualcosa di genetico”. Mi fiorisce nel cuore un parallelo fra i due destini sfortunati, del Toro e del Maestro, con quella fame di assoluto velata di malinconia, con quel marchio di sfortuna che diventa bandiera, con quel dovere di lotta generosa, con quel sorriso vincente che fa vergognare anche la morte. La squadra che si è arresa ieri a La Spezia non ce l’aveva, tutte queste cose, ma non importa. Le squadre passano, il Toro resta. Voglio restare col Maestro e consolarmi con lui. Voglio ricordarlo come lo vidi una sera in piòla. Lui le amava, le piòle, e ci andava spesso con gli amici. Quella volta era seduto con un violinista e un altro musicista al tavolo di un’osteria del Campidoglio. Anch’io ero là con due somà. I nostri erano gli unici due tavoli occupati della sala. A un certo punto noi, presa la fruja, attaccammo alcune vecchie canzoni popolari piemontesi, Maria Gioana, A l’ombréta del busson, Le tre colombe… e Bosso applaudì, invitandoci a cantare al suo tavolo. Io entrando non l’avevo riconosciuto, ma quando lo ravvisai avrei voluto sprofondare: figuratevi, cantare alla buona davanti a uno che dava del tu a Mozart! Ma ormai ero in ballo. Ne cantammo altre, lui si unì a quelle che sapeva, con la sua affabilità e la sua fame di emozioni anche piccole. Adorava la musica e la godeva fin nelle espressioni più modeste. Amava la vita, le piòle e il Toro. Da lassù avrà perdonato la sconfitta di La Spezia come allora perdonò le nostre stonature. Con quel suo sorriso di bambino felice.

