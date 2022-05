Locatelli-Tessa, nozze vicine: «Emozione alla prova d’abito»

Un anno fa di questi tempi stava preparando gli Europei, poi vinti nella finalissima di Wembley. E adesso insieme agli altrui azzurri è di nuovo a Coverciano per l’amichevole di lusso contro l’Argentina della prossima settimana e per la Nations League. Ma non sarà questo l’unico impegno estivo di Manuel Locatelli, perché il centrocampista della Juventus sta anche per sposarsi.

La conferma è arrivata dalla storica fidanzata, Tessa Lacovich, che ha pubblicato una serie di Stories per raccontare tutta la sua emozione: «Oggi c’è stata quella prova… Quella ufficiale… Quella dove inizi a pensare “manca davvero poco”. C’è ansia? Sì. C’è emozione? Sì. Stai scegliendo la persona giusta? Mah mah (scherzo!!!). Manca poco…».

La proposta era arrivata ufficialmente lo scorso ottobre subito dopo il derby vinto dai bianconeri con il gol decisivo proprio di Manuel a pochi minuti dalla fine. L’aveva portata a pranzo sul lago di Como, una delle location più gettonate e romantiche per le coppie (non solo Vip) e lì aveva tirato fuori l’anello. A stretto giro, Tessa lo aveva mostrato a tutti: «Sì, con tutto il cuore», aveva scritto scatenando l’emozione di tutti i loro follower, compresi alcuni di quelli strettamente legati alla Juventus come Alice Campiello, moglie di Alvaro Morata.

I due si sono fidanzati da giovanissimi, quando avevano appena 18 anni. Lei, originaria del Costa Rica, era arrivata a Milano per studiare all’Università Cattolica del Sacro Cuore, laureandosi poi in Digital Communication Strategy, mentre lui all’epoca giocava ancora con il Milan e si stava facendo conoscere dal grande pubblico. Da allora, sempre uniti e sempre insieme. Con dediche speciali. Come la “T” che Locatelli mima do gol, omaggio alla fidanzata ma anche a Teddy, il cagnolino che avevano insieme ed è scomparso lo scorso anno. Adesso c’è Sammy, un bel barboncino, che non li abbandona mai. Come all’inizio del mese, quando la coppia è stata paparazzata in via Montenapoleone, il quadrilatero chic di Milano, per la scelta delle fedi. L’ultimo passo in vista di quello che sta per succedere.