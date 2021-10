Locatelli mata il Toro nel finale: il derby della Mole è della Juve

Ancora Locatelli e la Juve fa il suo un derby della Mole equilibrato e combattuto beffando il Toro nel finale. Iniziano subito forte i bianconeri che nei primi minuti di gioco sprecano due occasioni con Kean e soprattutto McKennie. L’americano spara alto a porta spalancata. Poi i granata prendono campo e coraggio e ci provano con Singo. Il finale di tempo è a favore dell’undici di Juric: al 38′ sassata dalla distanza di Mandragora, due minuti dopo colpo di testa sul fondo di Sanabria.

Nel secondo tempo Allegri getta subito nella mischia Cuadrado al posto di Kean. Al 53′ miracolo di Milinkovic-Savic sul colpo di testa potente e ravvicinato di Alex Sandro. La Juve ci crede: tiro di Cuadrado, il portiere granata si oppone. Il Toro riprende le misure, battagliando in mezzo al campo. Ma all’86’ Locatelli trova la traiettoria perfetta dal limite e supera Milinkovic-Savic. Secondo gol consecutivo per l’ex centrocampista del Sassuolo. Al 90′ Kulusevski sfiora il raddoppio in contropiede ma centra il palo.