Locatelli guarito dal Covid, pronto a raggiungere Coverciano

Buone notizie per Manuel Locatelli, la Juventus e la nazionale italiana. Attraverso una nota, il club bianconero ha fatto sapere che il centrocampista è tornato negativo al Covid-19, come da esito di tampone di controllo. Ormai guarito dalla malattia, Locatelli non è più tenuto al regime di isolamento e in serata potrà raggiungere il ritiro della nazionale a Coverciano.

Nazionale che, nel frattempo, scenderà in campo alle 20.45 a Palermo contro la Macedonia del Nord nella semifinale dei playoff per il Mondiale in Qatar. Il Ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per l’incontro: fuori Belotti, Zaniolo e Scamacca.

Portieri: 14 Alessio Cragno (Cagliari), 21 Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), 1 Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: 15 Francesco Acerbi (Lazio), 23 Alessandro Bastoni (Inter), 3 Giorgio Chiellini (Juventus), 2 Mattia De Sciglio (Juventus), 13 Emerson Palmieri (Lione), 16 Alessandro Florenzi (Milan), 19 Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Inter), 5 Bryan Cristante (Roma), 8 Jorginho (Chelsea), 7 Lorenzo Pellegrini (Roma), 12 Matteo Pessina (Atalanta), 4 Sandro Tonali (Milan), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: 11 Domenico Berardi (Sassuolo), 17 Ciro Immobile (Lazio), 10 Lorenzo Insigne (Napoli), 9 Joao Pedro (Cagliari), 20 Matteo Politano (Napoli), 22 Giacomo Raspadori (Sassuolo).