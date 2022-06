Locatelli fa le cose per bene: le nozze meglio del campo

Hanno scommesso sui favori del meteo e hanno anche fatto bene, perché per la cerimonia hanno scelto un’ambientazione da favola all’aperto. Ma soprattutto hanno scommesso sulla forza del loro amore e da poche ore Manuel Locatelli e Thessa Lacovich sono ufficialmente marito e moglie.

Una cerimonia celebrata di fronte a familiari e amici, molti dei quali erano o sono compagni nella Juventus e nella Nazionali, con moglie e fidanzate. Per la Juventus c’erano Giorgio Chiellini (che si è commosso quasi più dello sposo), Leonardo Bonucci e Mattia Perin, tutti curiosamente con un vestito simile. E poi Matteo Pessina, suo compagno di stanza in Nazionale anche negli ultimi Europei, Federico Peluso, che con Manuel ha giocato nel Sassuolo, oltre a Patrick Cutrone conosciuto ai tempi del Milan e per lui un fratello.

Un anno fa di questi tempi stava giocando fa protagonista gli Europei, poi vinti nella finalissima di Wembley. E adesso Locatelli ha fatto festa di nuovo anche se per l’Italia i tempi sono complicati. La proposta era arrivata ufficialmente lo scorso ottobre subito dopo il derby vinto dai bianconeri con il gol decisivo proprio di Manuel a pochi minuti dalla fine. L’aveva portata a pranzo sul lago di Como, una delle location più gettonate e romantiche per le coppie (non solo Vip) e lì aveva tirato fuori l’anello. A stretto giro, Tessa lo aveva mostrato a tutti: «Sì, con tutto il cuore», aveva scritto scatenando l’emozione di tutti i loro follower.

I due si sono fidanzati da giovanissimi, quando avevano appena 18 anni. Lei, originaria del Costa Rica, era arrivata a Milano per studiare all’Università Cattolica del Sacro Cuore, laureandosi poi in Digital Communication Strategy, mentre lui all’epoca giocava ancora con il Milan e si stava facendo conoscere dal grande pubblico. Da allora, sempre uniti e sempre insieme, con dediche speciali. Come la ’T’ che Locatelli mima dopo il gol, omaggio alla compagna ma anche a Teddy, il cagnolino che avevano insieme ed è scomparso lo scorso anno. Adesso c’è Sammy, un bel barboncino, che non li abbandona mai.