Locatelli a casa Allegri: ecco dove ha scelto di vivere l’ex Sassuolo

Fino a qualche mese fa – ancora l’estate scorsa erano stati visti assieme da quelle parti – era a tutti gli effetti il nido di amore di Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini, nonostante gli alti e bassi tra i due. Da qualche tempo, invece, non solo è il quartier generale torinese dell’allenatore bianconero (tornato single dopo la rottura con la showgirl proprio nelle ultime settimane; leggi a proposito l’articolo a pagina 31), ma il palazzo di via Lascaris (“Domus Lascaris”), alle spalle di via Solferino, è diventata la casa dell’uomo dell’ultimo derby, Manuel Locatelli, e della sua fidanzata, nonché futura sposa, Thessa Lacovich.

È proprio in questa centralissima dimora torinese che i due hanno deciso di vivere. Tra piazza San Carlo e piazza Solferino, proprio alle spalle dell’Hotel Allegro Italia, in una location centralissima: la coppia ha deciso che trascorrerà lì il proprio tempo, in previsione del matrimonio che verosimilmente verrà celebrato nel 2022, quando in estate non ci saranno competizioni che coinvolgeranno gli azzurri di Mancini. Sì, perché proprio negli ultimi giorni, Manuel ha chiesto alla sua Thessa di sposarlo, come documentato sui social. Lei ha detto “sì” al centrocampista sulle rive del Lago di Como.

Intanto, dicevamo, trascorreranno il loro tempo libero nel loro nuovo nido d’amore. Se Massimiliano Allegri ha scelto di vivere nell’attico di questa residenza extra-lusso torinese, la coppia appena sbarcata in città dopo una lunga ed estenuante trattativa durata mesi tra Juventus e Sassuolo, ha scelto di prendere in affitto l’appartamento situato al secondo piano della Domus Lascaris. Affitto attorno ai 4mila euro al mese. Centosettanta metri quadrati di casa: «con ampio e luminoso soggiorno – si può leggere nella descrizione dell’agenzia immobiliare -, zona pranzo, cucina a vista. La zona notte dispone di una camera padronale con spogliatoio e bagno di pertinenza e una camere da letto con bagno. Box auto, spa e palestra privata a disposizione esclusiva dei condomini».