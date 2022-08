Locali invivibili e rischio epidemie: i sindacati chiedono verifiche urgenti nel carcere di Torino

Una “richiesta di verifica urgente delle condizioni igienico-sanitarie e della salubrità sui luoghi di lavoro di tutta la struttura e dei luoghi di lavoro e detentivi del carcere Lorusso e Cutugno di Torino” è stata inviata alle istituzioni competenti da diverse sigle sindacali – Sappe, Osapp, Uil Pa PP, Sinappe, Uspp, Fns Cisl, Fsa Cnpp e Cgil PP – perché si prenda coscienza delle gravi condizioni in cui versa l’istituto penitenziario.

“Le scriventi organizzazioni sindacali del comparto sicurezza della Polizia penitenziaria del carcere L. C. di Torino – si legge nella nota – con la presente chiedono un urgente sopralluogo non procrastinabile al fine di verificare le condizioni di vivibilità di tutti i locali indicati in oggetto, nessuno escluso, onde certificarne la loro igiene e la loro idoneità a tutela della salute di tutti (Polizia penitenziaria e popolazione detenuta). La richiesta è motivata anche dal fatto che potrebbero verificarsi serie e gravi situazioni di epidemie non controllabili anche in considerazione dell’elevato sovraffollamento circa il 35% in più rispetto all’attuale capienza”.

“Le scriventi precisano che in molti locali ci sono cavi penzolanti, copiose infiltrazioni e muffa in ogni dove e altro ancora”, prosegue la richiesta. “È sufficiente ma anche necessario effettuare un sopralluogo e verificare de visu le condizioni di insalubrità dell’intera struttura. Confidiamo dunque che venga posto fine a queste inaccettabili condizioni con urgentissimi interventi che abbiano luogo, auspichiamo a breve termine e vengano restituite le condizioni di salubrità nei luoghi di lavoro per il benessere di tutta la comunità penitenziaria. In ultimo, dovrà anche essere effettuato un intervento a tutto tondo nell’area esterna invasa da sterpaglie e arbusti con grave evidente pericolo per la sicurezza di tutti. In attesa di cortese urgentissimo riscontro, si inviano distinti saluti”.