Lo stuntman dell’aria “spara” al paracadute e lo trasforma in una palla di fuoco

In questo video, le spettacolari (e paurose) immagini di uno stuntman dell’aria. Mentre è in “volo”, dopo essersi lanciato da un aereo, l’uomo spara con una pistola lanciarazzi contro il suo paracadute e lo brucia completamente, trasformandolo in una palla di fuoco e continuando, così, la sua caduta libera verso il basso. Alla fine, aziona un secondo paracadute e atterra sano e salvo!!