Lo Squalo divora il guardiano tra sogni e caramelle Charms

Immagina di passare davanti alla Mole e vederti spuntare Cary Grant, sì proprio lui, con quella sua faccia sorniona e come potrebbe essere diversamente visto che lui era “il Gatto”, che fi fa: «Hai visto che code? Il cinema continua a tirare malgrado tutto, eh?». Ma la risposta arriva in fretta. «E tu continua a illuderti, va. Sì, qualcuno che va ancora al cinema c’è ma stanno estinguendosi. Verrà il giorno che maledirai di non poter interpretare una serie Netflix per essere riconosciuto per strada. E salutami Grace Kelly che è un po’ che non la vedo». Poi “una mano lo spinse via e Jean-Louis Trintignant si sporse sorridendo. Fece appena a tempo a mandare un bacio che fu sostituito da Marcello Mastroianni, poi la Mole si illuminò di un biancore accecante e un ufo atterrò sulla parete elegantemente arcuata, scivolò verso il basso e sparì in un mare in tempesta”.

La magia della settima arte, il museo dei sogni più che altro, lì ospitato alla Mole e sorvegliato dal Moloch di Cabiria, il kolossal ante litteram un po’ in economia e un po’ cialtrone – la parte dannunziana, di sicuro – da cui tutto è partito. E i cinema di un tempo, con le sedie a prova di abbiocco, ché dure com’era non temevano manco Godard o una retrospettiva coreana. E altro che pop corn, «si scartavano caramelle Charms». Dure anche loro come le sedie, peraltro. Ma che nostalgia…

Più che una raccolta di racconti, questa è una multisala, con prime e seconde visioni, sogni contemporanei, retrospettive, fatti vissuti – come Dario Argento e le tre gocce di sangue al vecchio Eridano – o tragedie indimenticabili come lo Statuto: “La città del cinema” (Neos, 15 euro), che peraltro inaugura, sostituendo la tradizionale antologia natalizia o giù di lì, la nuova collana “Torino è”. A cura di Teodora Trevisan e con una introduzione di Eva Monti, l’antologia comprende i racconti di Rinaldo Ambrosia, Luisa Boscolo, Giovanni Casalegno, Pierangelo Chiolero, Luigi Colasuonno, Giorgio Enrico Bena, Federico Jahier, Consolata Lanza, Riccardo Marchina, Giuseppe Milano, Francesco Oriolo, Nella Re Rebaudengo, Laura Remondino, Emanuela Riganti, Caterina Schiavon e la stessa curatrice Teodora Trevisan.

E se accendere la sigaretta direttamente alla brace di quella di una sconosciuta porta a fantasticare una sceneggiatura, è invece come una scena tagliata il primo momento di intimità, vero erotismo, nell’ombra di un sottoscala del cinema, in una mattina in fuga da scuola e peccato non ci fosse la nebbia, ma questo lo capirete leggendo… E poi Tele-Mike e i suoi momenti di gloria sapendo tutto di cinema, i cineclub, sale che muoiono e sale che rivivono, un guardiano notturno divorato dallo squalo di Spielberg alla Mole e non pensiate sia una fake news. Buio in sala, si comincia, parte la musica, carica di promesse.

LA CITTÀ DEL CINEMA

Autore: Autori vari

Editore: Neos

Genere: racconti

Prezzo: 15 euro