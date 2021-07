L’autista del tir le prova veramente tutte per uscire dal parcheggio. Lo spazio di manovra è decisamente stretto e a complicare le cose, c’è una lunga fila di auto posteggiate proprio davanti a lui a bloccarne la marcia. Prova e riprova, alla fine il conducente riesce ad infilarsi in uno stretto varco, tuttavia non si rende conto di aver agganciato una delle macchine. Risultato: parte e la trascina letteralmente via!!