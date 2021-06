Lo scomparso era in ospedale: il mistero della ferita alla testa

Lo ritenevano scomparso, invece si trovava ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cto, con una ferita alla testa che nessuno sa come si sia procurato.

È la misteriosa storia di Adriano Giachetto Mena, 39 anni di Cuorgné, la cui scomparsa risale alla sera di domenica 13 giugno. I parenti avevano pure diramato un appello su Internet nel quale veniva così descritto: «Adriano indossava, al momento della scomparsa, jeans e camicia verde a fiori (la camicia viene descritta come in stile “hawaiano” abbastanza vistosa per chi dovesse vederlo). Il suo telefono cellulare risulta spento. Aveva con sé portafoglio e documenti. Allevatore, si divide per lavoro tra la zona di Castellamonte, Bairo e Santa Elisabetta, in Valle Sacra». L’uomo domenica era stato accompagnato dal fratello all’ospedale di Ivrea. Qualche ora dopo era uscito dal nosocomio: i parenti lo aspettavano a casa ma lui non è più rientrato. Così era scattata immediatamente la denuncia per una persona scomparsa e da quel giorno no avevano più avuto sue notizie fino mercoledì.

In realtà l’uomo non era per niente scomparso: uscito dall’ospedale sarebbe caduto per un malore o potrebbe essere rimasto vittima di un incidente o di una aggressione. Quello che è sicuro è che è stato soccorso da un’ambulanza e date le gravi condizioni (un trauma cranico) è stato trasferito al Cto dove si trova a tutt’ora intubato e in prognosi riservata. È quindi ricoverato da domenica senza che i famigliari ne avessero notizia.

La polizia sta cercando di ricostruire l’accaduto e di capire cosa sia successo per ridurlo in quelle condizioni e perché non si siano avute notizie di lui nei tre giorni trascorsi da domenica sera. Al momento, in Procura ad Ivrea, non risultano indagini su quanto accaduto al canavesano.