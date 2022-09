Lo Russo sul risultato delle elezioni: “Stare in opposizione non farà male al PD”

Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, ha parlato del risultato delle elezioni politiche del 2022 (che hanno premiato il centrodestra e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni) direttamente da Terra Madre, il Salone del Gusto di Torino che oggi giunge alla sua chiusura.

“Per noi del PD ci attende un periodo di opposizione, ma non è necessariamente detto che ciò faccia male al partito – dice Lo Russo -. Torino è la dimostrazione che si può governare, stare all’opposizione e quindi tornare a governare. La nostra sarà comunque una minoranza che può dare un contributo importante al Paese”.

“Letta non si ricandida? Apprezzabile che il segretario prenda atto dei risultati non soddisfacenti delle elezioni e si accolli la responsabilità della sua conduzione della campagna elettorale – prosegue -. Ma il PD deve sapere che questo non basta a risolvere i problemi. Ci vuole ben altro”.

Infine, sui risultati nei collegi uninominali di Torino città che hanno visto il successo tra gli altri degli esponenti del centrosinistra di Riccardo Magi (+Europa) e Andrea Giorgis (PD), Lo Russo ha aggiunto: “Non posso che essere soddisfatto. La maggioranza uscita dalle amministrative qualche mese fa ne esce rafforzata”.