Lo Russo: “Errore aver sdoganato movimento No Vax”

Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, ha parlato a margine della cerimonia dell’Alzabandiera in occasione del 4 novembre, giornata nazionale dell’unità nazionale e delle forze armate.

In merito alla cerimonia, Lo Russo ha dichiarato: “E’ importante ricordare i valori profondi su cui si basa la nostra Repubblica, quelli della democrazia e della libertà, specie in un momento così complesso per la vita dell’Italia e dell’Europa”.

Il primo cittadino si è soffermato poi sulla questione dei provvedimenti presi dal governo sui sanitari No Vax, reintegrati: “Credo che appuntarsi sul petto la medaglia di aver sdoganato il movimento No Vax sia un errore, non tanto per una ragione sanitaria quanto simbolica. Il messaggio lanciato è profondamente sbagliato. L’Italia è uscita dalla pandemia solo grazie al comportamento virtuoso degli italiani e ai vaccini, senza di essi avremmo avuto molte più vittime”.