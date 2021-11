Lo Russo, ‘blitz’ nella capitale e incontro con Gualtieri: “Torino e Roma pronte ad affrontare la sfida del Pnrr”

Blitz nella Capitale per il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. “Poche ore nella capitale per alcune riunioni tecniche al Ministero dell’Economia, poi il confronto con l’amico – e collega – Roberto Gualtieri – scrive su Facebook -. Roma e Torino sono pronte ad affrontare le grandi sfide che ci attendono, a cominciare proprio dal Pnrr. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è una storica occasione di rilancio per l’Italia e le nostre città, un piano che investe i Sindaci di grandi responsabilità. Dobbiamo lavorare insieme per cogliere appieno questa straordinaria opportunità, serve visione e ambizione per produrre progetti e trasformare le nostre città” conclude Lo Russo.