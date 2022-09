Liz Hatch probabilmente è la ciclista più conosciuta negli Stati Uniti. Ha avuto una bella e lunga carriera in sella alla due ruote. Tuttavia è stato il suo secondo lavoro ad averla resa famosa: la bella americana infatti fa anche la fotomodella ed ha posato per diverse riviste prestigiose. Ammiriamola in questo scatto tratto dal suo profilo Instagram.

