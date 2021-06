Litiga in strada, poi aggredisce i poliziotti e dice di essere un tenente della Folgore: denunciato

Soli pochi giorni fa era stato denunciato e sanzionato dagli agenti del Commissariato San Secondo dopo aver aggredito un tassista al quale aveva fatto cambiare destinazione più volte. Nella notte di domenica, l’uomo è stato denunciato nuovamente, questa volta dagli agenti del Commissariato Barriera Milano.

Intorno alle due della notte, i poliziotti sono intervenuti in via Nizza per la segnalazione di una lite in strada. Qui gli agenti hanno trovato due persone, il 50enne italiano e un altro individuo, entrambi in stato di alterazione psicofisica. Mentre i poliziotti erano intenti a parlare con l’altra persona, improvvisamente il 50enne ha colpito con un pugno al volto il suo interlocutore.

Il reo è stato bloccato e in questo frangente ha iniziato anche a sbraitare contro i poliziotti, nonostante i tentativi di questi ultimi di calmarlo. Il 50enne ha detto loro di essere un tenente della Folgore a due stelle e che li avrebbe fatti trasferire presso improbabili sedi di servizio a causa del loro comportamento: Palermo e Udine. L’uomo, alla fine, è stato denunciato per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale.