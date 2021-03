Litiga in strada con un passante, poi se la prende con la ex: giù schiaffi e tirata di capelli. Arrestato

Un 59enne italiano è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volante, intervenuti a seguito della chiamata di una donna che ha riferito loro di essere stata picchiata dall’ex compagno. L’episodio è accaduto nel quartiere Santa Rita a Torino.

LA LITE IN STRADA DEGENERA

Agli agenti, la donna ha raccontato, in particolare, di aver trascorso il pomeriggio con il suo ex compagno con il quale, pur avendo interrotto da tempo la relazione sentimentale, aveva una frequentazione occasionale. Nello specifico, secondo quanto riferito dalla vittima, mercoledì pomeriggio, mentre era in sua compagnia, l’uomo ha litigato in strada con una persona; una volta in auto, le ire del 59enne si sono rivolte contro la sua ex che, in quel momento, tentava di calmarlo.

PRESA A SCHIAFFI E TIRATA PER I CAPELLI

L’aggressione, dapprima verbale, si è trasformata in fisica: nella circostanza, infatti, il cinquantanovenne avrebbe colpita la donna schiaffeggiandola e tirandola per i capelli. La malcapitata è riuscita ad attirare l’attenzione di alcuni passanti i quali l’hanno tirata fuori dall’auto, mentre il balordo si allontanava al volante della vettura.

IL RACCONTO DELLA DONNA

Agli agenti, la vittima ha raccontato anche che tali comportamenti violenti, spesso dovuti all’abuso dell’alcol, non erano una novità .

ALL’APPUNTAMENTO SI RECANO I POLIZIOTTI

Mentre gli agenti della Volante stavano raccogliendo il racconto della donna, a quest’ultima è arrivata una chiamata da parte del suo ex il quale le ha chiesto di incontrarsi con lei nei pressi di una fermata GTT di corso Agnelli. La donna ha acconsentito ma ad attendere l’uomo c’erano, però, gli agenti che hanno fermato l’aggressore.

ERA IN STATO DI EBREZZA

L’uomo si presenta ai poliziotti stato di ebrezza. Le successive verifiche del tasso alcolemico hanno riportato valori pari a 1,49. Dai controlli esperiti, è emerso che il cinquantanovenne era alla guida dell’auto, pur avendo la patente sospesa.

SCATTANO ARRESTO E DENUNCIA

Alla luce dei fatti, lo stalker è stato arrestato per atti persecutori e sanzionato amministrativamente per la guida con patente sospesa e per il possesso di sostanza stupefacente che il soggetto aveva con sé.