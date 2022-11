Lite in famiglia a colazione, 19enne sfregia il patrigno

In preda a un raptus, ha afferrato il coltello con cui stavano facendo colazione e ha sfregiato il patrigno. Una ferita che per fortuna non lo ha messo in pericolo di vita ma di cui rischia di portare per sempre il segno. Una 19enne di Avigliana è stata denunciata per lesioni dopo che ieri mattina, in casa, si è scagliata contro il nuovo compagno della madre. Un raptus che sarebbe dovuto anche e soprattutto alle sue condizioni di salute, in quanto la giovane soffre di patologie psichiatriche.

L’allarme è scattato intorno alle 7. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto e incaricati delle indagini del caso, la giovane era a tavola con la madre e il suo nuovo compagno. Una colazione che però è presto degenerata in una lite alla base della quale, secondo le prime ipotesi, ci sarebbe la gelosia della 19enne nei confronti dell’uomo che da qualche tempo occupa un ruolo così importante nel cuore della madre. Il raptus è durato un attimo ma purtroppo è stato sufficiente: la ragazza ha impugnato il coltello e ha colpito alla guancia il patrigno. Un colpo solo e subito dopo la giovane è come rinsavita, rendendosi conto di quanto fatto, scoppiando a piangere e pentendosi.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno provveduto alle prime medicazioni e a trasportare il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Rivoli. Come detto, le sue condizioni non sono gravi ma resta da vedere che segni lascerà la ferita una volta guarita.