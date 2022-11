L’Italia ribalta l’Albania: vittoria in amichevole per gli azzurri

L’Italia batte in rimonta l’Albania a Tirana nell’incontro amichevole nella settimana che precede l’inizio dei Mondiali in Qatar, ai quali gli azzurri di Mancini non parteciperanno.

A passare in vantaggio erano stati proprio i padroni di casa con un colpo di testa di Ismajli su traversone di Bajrami. A ribaltare quindi il risultato in 5′ sono stati prima Di Lorenzo con un bel tiro al volo e quindi Grifo su assist di Raspadori. Lo stesso Grifo ha quindi chiuso i conti al 64′ firmando la doppietta personale e il definitivo 3-1.