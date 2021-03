L’Italia fa tre su tre: Lituania battuta 2-0, a segno Sensi e Immobile

Tre vittorie su tre: l’Italia di Roberto Mancini vince anche a Vilnius, contro la Lituania, e resta a punteggio pieno nel girone di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022 dopo i successi contro Irlanda del Nord e Bulgaria.

Il primo tempo degli azzurri non è brillante: poche le occasioni, tutte sprecate. Si va a riposo sullo 0-0 e sono i cambi di Mancini nell’intervallo a cambiare la partita: uno di questi è Stefano Sensi, che tre minuti dopo il suo ingresso in campo realizza la rete dell’1-0 con un tiro da fuori area. L’Italia controlla la partita e va più volte vicina al raddoppio con Immobile, che sbaglia tanto sotto porta. L’attaccante della Lazio troverà poi il gol nel recupero, su rigore guadagnato da Barella: è la rete che fissa il risultato sul 2-0 finale.

Gli azzurri salgono a quota 9 punti in tre partite: punteggio pieno e vetta del girone C. Insegue la Svizzera, anch’essa a punteggio pieno ma a 6 punti e con una partita in meno rispetto agli uomini di Mancini.