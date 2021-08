Liste d’attesa, i 32 milioni non spesi

Oltre un milione di visite ambulatoriali saltate, centinaia di migliaia – visto che qualcuno è morto o ha rinunciato anche solo a provare ad ottenere un appuntamento che non si sa se verrà mai fissato – da recuperare. Sono cifre che fanno tremare i polsi quelle snocciolati dalle Asl nelle relazioni consegnate alla Regione sulle liste d’attesa da recuperare. E restituiscono meglio di tante parole, con la crudezza che soltanto i numeri possono avere, l’altra faccia della pandemia. Che se si parlasse di delitti, e il Covid non c’è dubbio sia un killer, i sociologi avrebbero buon gioco a definire la “cifra nera del crimine”.

Quella che non si vede, che sfugge dalle statistiche dei caduti e dei feriti. Semplicemente perché chi è morto d’altro, ucciso da un infarto o da un tumore che senza screening è stato diagnosticato quando ormai era troppo tardi, non finisce nei bollettini serali che da due anni fanno da antipasto alla cena degli italiani.

Se abbia ucciso di più il coronavirus o il lockdown della sanità che l’epidemia ha comportato non si saprà mai. E gli effetti dello stop a tante prestazioni probabilmente si manifesteranno soltanto tra diversi anni. Ma cercare quantomeno di capire cosa sia stato fatto (o meno) è lecito. E pure doveroso. Perché questa volta i soldi c’erano. Tanti. Anche in Piemonte. Ma non sono stati spesi. E adesso andranno in buona parte a quella sanità privata senza la quale sarebbe impossibile uscire dalle sabbie mobili in cui si è impantanato il servizio pubblico. Sicuramente all’avanguardia, fatto di eccellenze che ci invidiano in tutto il mondo. Ma farraginoso, lento, ingolfato nelle pastoie della burocrazia anche quando – abituato a dover gestire i tagli più che le iniezioni di risorse fresche – si tratta di prendere i soldi e utilizzarli.

È il decreto legge numero 104 del 14 agosto 2020 che, per recuperare le prestazioni saltate nella prima ondata di pandemia, mette a disposizione delle Regioni importanti risorse straordinarie. E il Piemonte, il 20 settembre dell’anno scorso, annuncia di aver stanziato 35 milioni e 200mila euro «a disposizione delle aziende sanitarie per l’abbattimento delle liste d’attesa relative a prestazioni ambulatoriali, screening oncologici e ricoveri ospedalieri non erogati nel periodo dell’emergenza epidemiologica”. La delibera è della Giunta, nella nota che la annuncia si precisa: «Ora tocca alle aziende sanitarie predisporre le azioni necessarie”. E occorre fare presto. Visto che il “bonus”, come precisa il decreto dell’allora governo Conte, come si sottolinea nell’articolo 29, vale “a decorrere dalla data di entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2020”. A ottobre, però, il Covid colpisce ancora. Duro. Con un’altra ondata che trasforma gli ospedali in Lazza

retti che in qualche caso sono incapaci di accogliere in maniera dignitosa i pazienti, fatti “accomodare” anche sui pavimenti o nelle cappelle delle chiese.

La sanità pubblica è di nuovo al collasso. E i 35 milioni restano lì, sulla carta. Buoni per il futuro? Il decreto del 14 agosto 2020, sembrerebbe dire di no. Ma i termini per la spesa vengono spostati, e la Regione, con un atto del 17 dicembre 2020, subimpegna l’80% del totale (28.175.803 euro) distribuendolo tra le aziende sanitarie che di prestazioni arretrate, fino a quel momento, ne avevano erogare ben poche. A dirlo è il piano di recupero definitivo delle liste d’attesa approvato nei primi giorni di agosto, in cui si precisa che a maggio del 2021, su 35 milioni, ne erano stati spesi appena 2.935.354, meno di un decimo del totale. Ergo, trentadue milioni messi sul piatto sono rimasti inutilizzati. E il timore, evidentemente, è che lo rimangano. Altrimenti non si capirebbe perché la Regione, a giugno, abbia stipulato un accordo ad hoc per i sette milioni restanti, non ancora liquidati. Che non andranno alle Asl. Ma alle cliniche dei privati, che potrebbero essere chiamate ad affrontare ulteriori straordinari.

Il nuovo termine per spendere tutto (che questa volta dovrebbe essere perentorio) è stato fissato al 31 dicembre dell’anno in corso. E sono in tanti, dentro le Asl, a ritenere impossibile una erogazione di prestazioni tale da permettere di utilizzare tutta la somma rimanente. «A settembre – dicono fonti vicine all’Unità di Crisi – ci si siederà di nuovo attorno ad un tavolo e si tireranno le somme, guardando cosa si è riusciti a fare e quali obiettivi si possano centrare concretamente». Con una sensazione: «È difficile, se non impossibile, spendere tutto entro la fine dell’anno. Probabilmente, quel che non riusciranno a fare le Asl verrà chiesto ancora ai privati». Con altre risorse dirottate dalla sanità pubblica. E il rischio che qualche fetta della torta vada a male, perduta per sempre. Mentre per ottenere una prenotazione per certi esami si è ancora costretti ad aspettare mesi.