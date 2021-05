L’invasione delle bighe

Strade a pezzi, biciclette a nolo e poi monopattini. Già sembrava una follia abbinare le due ruote all’asfalto groviera, tant’è che la maggior parte degli ”utenti” ha imparato a rifugiarsi sui marciapiedi, non così devastati dal tempo e dall’incuria, a danno dei poveri pedoni. Ma l’ultima notizia che arriva dalle non troppo segrete stanze del nostro Comune, lascia di stucco. Torino si prepara ad ospitare le bighe, in lingua madre Segway, sui quali si può scorrazzare stando in piedi su una piattaforma con due ruote motrici indipendenti, capace anche di ruotare su se stessa a 360 gradi. Bene, anzi male, non vogliatemene. L’evoluzione green della giunta Appendino sembra proprio volerci regalare l’ultimo ricordino per le nostre vie maestre, un tempo invidiate quasi ovunque perché perfetti rettifili, aggiungendo ai mezzi della ”mobilità sostenibile” opposta all’auto inquinante pure le bighe. E non poche. Se il bando sarà affollato dalle aziende che le producono (temo che molte, per il prezzo, saranno cinesi o giù di lì) potrebbero essere 5mila. Ossia un’invasione di mezzi abbandonati in strada (come accade abitualmente con monopattini e biciclette ) oppure lanciati sui marciapiedi, nei parchi e pure sotto gli androni. Poveri pedoni, arrivano altri predatori tanto silenziosi (il motore è elettrico) quanto pericolosi. E magari, ma è solo una mia ipotesi, meno stabili dei monopattini. So, mentre scrivo, che qualcuno mi manderà al diavolo mentre altri, più moderati, mi daranno del vecchietto incapace di cogliere la sfida dell’innovazione. Pazienza. Semplicemente penso che per applicare queste nuove teorie green non si dovrebbe fare cassa con gli autovelox e i Vista Red in agguato ai semafori. Così come non si dovrebbe ricorrere a nuove strisce blu in periferia per sostenere i bilanci del Gtt già “indeboliti” per due milioni dal blocco del ticket imposto dal Covid.

beppe.fossati@cronacaqui.it