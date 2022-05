L’Inter vince la Coppa Italia: Juve battuta 4-2 ai supplementari

L’Inter vince la Coppa Italia 2021-22: battuta 4-2 la Juventus ai tempi supplementari, al termine di una finale molto equilibrata e a tratti particolarmente nervosa.

APRE BARELLA, SI FA MALE DANILO

I nerazzurri passano in vantaggio dopo 7′: grande conclusione da fuori area di Barella, che centra l’incrocio con Perin battuto ed immobile. Nel finale di tempo i bianconeri guadagnano terreno e sfiorano il pari con Vlahovic, al quale risponde Handanovic in bello stile. Al 41′ infortunio per Danilo: al suo posto costretto ad entrare Morata.

RIBALTONE JUVE, POI IL RIGORE DEL 2-2

Ad inizio ripresa cambia tutto nel giro di tre minuti: al 50′ è Alex Sandro a pareggiare con una conclusione da fuori deviata anche da Morata sottoporta. Due minuti dopo gran contropiede dei bianconeri chiuso da Vlahovic a tu per tu con Handanovic: palla in rete e 2-1 per la Juventus al 52′. All’80’ l’episodio che ha fatto discutere: Lautaro cade in area tra Bonucci e De Ligt, calcio di rigore per l’Inter. Dal dischetto glaciale Calhanoglu: 2-2 e partita ai supplementari.

DOPPIO PERISIC AI SUPPLEMENTARI E COPPA AI NERAZZURRI

Al 98′ il secondo rigore per gli uomini di Inzaghi: contatto tra De Vrij e De Ligt, Valeri prima non assegna il penalty, poi viene richiamato dal VAR e cambia idea. Dal dischetto questa volta è Perisic a segnare la rete del 3-2. Il croato si ripete 4′ dopo con una splendida conclusione al volo che chiude la partita.

TENSIONE ALLE STELLE: ESPULSO ALLEGRI

Tensione alle stelle fra le due panchine e il supplementare si chiuderà con l’espulsione di Allegri, già ammonito nel corso del secondo tempo. Il tecnico bianconero si è reso protagonista di un acceso litigio con la panchina dell’Inter.