Coccodrillo in agguato. Ma per lui finisce male. L’alligatore è lì, disteso nell’erba, a pochi passi da un branco di quadrupedi. Uno dei cavalli se ne accorge e senza esitare un istante, gli si avventa contro, calpestandolo duramente con gli zoccoli. Ferito, il coccodrillo è costretto a battere in ritirata.